Российское вторжение в Украину вызвало беспрецедентные разговоры о том, как лучше всего НАТО может поддерживать страны, не входящие в Альянс.

За день до внеочередного саммита НАТО в Брюсселе несколько источников сообщили, что значительное количество времени в четверг будет посвящено обсуждению реакции Альянса в том случае, если Владимир Путин применит химическое или биологическое оружие против граждан Украины.

Несколько официальных лиц, говоривших на условиях полной анонимности, согласились с тем, что, хотя официальная позиция НАТО о невмешательстве в эту войну, остается в силе, химическое оружие может изменить правила игры, поскольку такая эскалация, вероятно, побудит общественность в НАТО требовать дополнительных действий, пишет CNN.

Источники сообщают, что альянс чувствителен к общественному мнению, и, хотя вполне вероятно, что на этой неделе НАТО не будет указывать России "красные черты" в отношении ответа, вероятно, преднамеренное позерство со стороны НАТО, указывающее на ее готовность к химическим атакам России все же будет продемонстрировано.

Это может означать усиление групп быстрого развертывания и специальных подразделений, которые уже созданы НАТО для борьбы с такими угрозами. Такие инструменты, имеющиеся в распоряжении НАТО, ранее не использовались для помощи стране, не входящей в Альянс, но источники сообщили, что российское вторжение в Украину вызвало беспрецедентные разговоры о том, как лучше всего НАТО может поддерживать страны, не входящие в Альянс.

Выступая перед журналистами ранее в среду, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что президент Байден будет "консультироваться о возможных непредвиденных обстоятельствах", связанных с применением химического или биологического оружия, а также "как реагировать на риторику и комментарии, исходящие из России по этому поводу". .

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что альянс предоставит украинцам защитный комплект, аналогичный ответу западных стран после того, как Башар Асад применил химическое оружие против мирных жителей в Сирии.

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