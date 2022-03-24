Домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" и 10 военных.

Сегодня по приказу президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Украина обменяла 10 захваченных в плен оккупантов на 10 своих военнослужащих.

Также российская сторона забрала 11 гражданских моряков, которых украинские военные спасли с затопленного судна возле Одессы.

В результате обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", захваченных оккупантами при попытке забрать военных с острова Змеиный.

Сам спасательный корабль вернут Украине, после чего он будет отправлен в порт в Турции.

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