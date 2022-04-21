Один человек погиб, еще 30 пострадали.

В российском городе Тверь загорелось здание Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ. В результате пожара погиб один человек, несколько десятков пострадавших.

Как сообщают местные паблики, пожар возник около 11 часов дня по местному времени. Весь город заволокло дымом, а через ядовитый дым люди не смогли эвакуироваться – приходилось выпрыгивать из окон.

Возгорание оказалось довольно мощным – пожару присвоен третий ранг сложности. На месте работают спасатели и шесть машин скорой помощи.

Как говорится в статье "Википедии", институт, в котором произошел пожар – это научный центр по разработке теории вооружения противовоздушной и воздушно-космической обороны министерства обороны Российской Федерации. В частности, его специалисты занимались разработкой ракетных систем ПВО. Здесь же уточняется, что НИИ участвовал в создании "Искандера", который уничтожает украинские города.

Напомним, вчера, 20 апреля, в столице оккупантов вспыхнул огромный пожар через всю Тверскую площадь окутал черный дым.

В то же время 13 апреля стало известно, что в российский крейсер "Москва" попали украинские ракеты "Нептун" и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

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