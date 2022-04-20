На место прибыли спасатели.

В столице оккупантов вспыхнул пожар, из-за чего всю Тверскую площадь окутал черный дым.

О пожаре передают местные телеграмм-каналы со ссылкой на очевидцев и спасателей.

Уже известно, что пожар возник у памятника Долгорукому на Тверской площади, недалеко от мэрии города. Пишут, что "горит деревянное здание".

На место прибыли спасатели, причина возгорания устанавливается. Информации о пострадавших и причинах инцидента на данный момент нет.

Это уже вторая "Москва" за неделю

Напомним, 13 апреля стало известно, что в российский крейсер "Москва" попали украинские ракеты "Нептун" и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

Несмотря на утверждения России, будто бы на "Москве" вспыхнул пожар, в результате которого и произошел взрыв боеприпасов и, в конечном итоге, крейсер пошел ко дну, США все же позже подтвердили, что именно украинские ракеты ударили по российскому судну.

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