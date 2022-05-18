Соединенные Штаты готовы сдерживать вероятную военную угрозу до конца процедуры вступления стран в Альянс.

Соединенные Штаты обещают сдержать потенциальную агрессию в отношении Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Американский лидер поддержал решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и предложил обоим государствам защиту на случай агрессии до вступления в Альянс.

"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил он.

Байден подчеркнул, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Ниинистё и шведским премьер-министром Андерссон. Визит запланирован на 19 мая.

Расширение НАТО: что известно

Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Россия и Турция осудили такое решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля. Также в РФ открыто угрожали обеим странам военным вторжением, если они решатся на вступление в НАТО.

16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

Президент Турции (страна является членом НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции относительно потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.

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