При этом финский президент выразил надежду, что Путин не нападет на его страну.

Полномасштабное вторжение России в Украину свидетельствует о том, что Кремль может напасть на независимую соседнюю страну.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, объясняя решение страны подать заявку на членство в НАТО, передает CNN.

При этом он выразил надежду, что Путин не нападет на его страну.

"Хотя я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", – заявил Ниинисте.

Сообщая Путина в телефонном разговоре о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией президента РФ.

"На самом деле сюрпризом было то, что он воспринял это так спокойно... Но в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку. Но пока, кажется, нет немедленных проблем", – подытожил президент Финляндии.

Как сообщал УНИАН, Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.

Премьер-министр страны Санна Марин заявила, что вступление Финляндии в НАТО стало вынужденным шагом в ответ на вторжение РФ в Украину.

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