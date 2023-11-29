В 2018-2021 годах действовала аналогичная программа так называемого "Союзного государства".

Сегодня в Москве по итогам заседания так называемого "Совета министров Союзного государства" подписали постановление, которое утверждает программу модернизации тыловых объектов региональной группировки войск на 2023-2027 годы, включительно с Беларусью.

Полное название программы звучит как "Модернизация объектов тылового обеспечения, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", сообщает местная мониторинговая группа "Белоруский Гаюн".

28 ноября стало известно, что проект документа был одобрен Совмином РБ. В целом о разработке программы сообщалось еще в октябре 2022 года. Содержание программы пока не раскрывалось. Сообщалось, что финансирование ее реализации начнется в 2024 году.

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В свою очередь, не сообщалось о принятии военной программы, о разработке которой заявляли раньше - "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" на 2023-2026 годы. В 2018-2021 годах действовала аналогичная программа так называемого "Союзного государства". В ходе ее реализации планировалось отремонтировать 44 объекта тыла (хранилища, склады, подъездные пути к хранилищам и др.), усовершенствовать инфраструктуру двух аэродромов.

"Согласно данным из открытых источников, бюджет "Союзного государства" формируется за счет вкладов участников: Россия - 65%, Беларусь - 35% соответственно. Соответственно, финансирование "военных программ" происходит преимущественно за счет России. Уже ни для кого не секрет, зачем Россия вкладывает деньги в поддержание военной инфраструктуры РБ. Затем, чтобы рано или поздно ее задействовать в своих целях - как это происходит на протяжении двух последних лет", - отметили наблюдатели.

Ситуация в Беларуси - детали

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