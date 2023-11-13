Маневры продлятся минимум до 19 ноября.

Военные учения в Беларуси снова продлили. Теперь маневры с Вооруженными силами Российской Федерации продлятся по меньшей мере до 19 ноября.

Мониторинговая группа "Белорусски Гаюн" в своем Telegram-канале отмечает, что полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерывов.

Белорусско-российские военные учения на полигонах продолжатся с 13 ноября до:

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227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.11;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.11;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 18:11;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 17.11;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.11;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 17.11;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 19.11;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18:11.

"Обучение идет непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество удлинений составляет 81 неделю", - говорится в сообщении.

Ситуация в Беларуси - последние новости

В конце октября командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что на участке границы от Волынской до Черниговской областей находятся около 1 800 военных Беларуси.

При этом он указал, что войска вооружены бронированной техникой и ратиллерией, но большая часть войск находится в глубине страны.

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