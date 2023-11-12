По словам Демченко, небольшое количество российских военных, которые еще остаются на территории Беларуси, - это "обслуживающий персонал".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на границе с Беларусью и готовность встречать там врага. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на границе с Беларусью.

"Ситуация полностью контролируемая, в том числе, подразделениями Государственной пограничной службы. Мы не фиксируем рядом с нашей границей ни скопления техники, ни личного состава или их перемещения", - отметил спикер.

В то же время, отметил он, Беларусь постоянно проводит свои учения, подготовку своих подразделений. Но это обычно происходит на их полигонах, удаленно от линии государственной границы.

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"Также Россия не имеет достаточных сил, которые бы находились на территории этой страны. В который раз отмечу, что некоторое время назад Россия вывела все свои подразделения, которые там находились на учебе или подготовке. При этом в рамках ротации новых она не заводила", - сказал Демченко.

Спикер добавил, что небольшое количество российских военных, которые еще остаются на территории Беларуси, - это больше "обслуживающий персонал", который обслуживает технику или другие средства, которые могут находиться на территории страны.

Демченко также отметил, что Украина продолжает укреплять свою линию государственной границы. "Инженерные группы Государственной пограничной службы работают по всей протяженности - от Волыни до Черниговщины - для того, чтобы укрепить саму линию границы максимально", - сказал он.

Спикер добавил, что речь идет, в частности, о противотранспортных рвах и различных заграждениях. Кроме того, продолжается минирование местности на самых угрожающих направлениях.

"Наши подразделения укрепляются в приграничье в фортификационном отношении. Это огневые позиции, это места для укрытия, это окопная линия. Для того, чтобы ребята имели все возможности отбить любую атаку, если таковая произойдет с территории Беларуси", - отметил Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью-что известно

В конце октября командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что вдоль украинской границы от Волынской до Черниговской областей расположены около 1 тыс. 800 военных Беларуси.

По словам Наева, там есть вооруженные бронированной техникой батальоны, и артиллерийские подразделения. Однако большая часть войск находится в глубине Беларуси.

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