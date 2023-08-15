К распаду СССР привела советская имперская политика, и Россия сейчас делает то же самое.

Россия сейчас проходит путь СССР 1970-1980 годов. Имперская политика советской власти привела к развалу СССР, и саму Россию тоже ждет распад, считает председатель межфракционного объединения по деколонизации РФ Олег Дунда.

"Это (политика СССР – ред.) закончилось, в частности пустыми полками, разваленным ЖКХ. Это не в 1990-е годы сделали, как любят говорить, это были последствия имперской политики советской империи, когда условно собирали со всех регионов ресурсы, а дальше эти средства использовали не для вас, скажем так, не для благосостояния регионов и благосостояния своих граждан, а использовали для продвижения имперской политики, прежде всего за пределами этой империи, для финансирования войн. Вспомним тот же Афганистан, кампании в Африке, Анголу, Мозамбик", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Политик отметил, что Россия применяет те же методы, что и советская власть, грабя регионы.

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"Те ресурсы, которые оттуда забирают, идут на военно промышленный комплекс, идут на войну с Украиной, идут на финансирование тех же "Пригожиных", идут на поддержку радикальных политических движений в странах западной демократии, на пропаганду", – подчеркнул Дунда.

По мнению нардепа, Москва ходит по кругу. То, что РФ переживает сейчас, закончится ее полным развалом, хаосом и образованием новых регионов.

Судьба России: что говорят эксперты

The Hill пишет, что война, которую РФ начала против Украины, может разрушить саму Россию. При этом аналитики считают, что крах РФ не пройдет "гладко", а потому для мира было бы лучше, если бы Россия просто ослабла.

В то же время израильский журналисты Цви Зильбер предполагает, что режим Путина переживает свои последние месяцы после июньского мятежа Евгения Пригожина. По его мнению, запустить процесс изменений может полное разрушение Крымского моста и освобождение оккупированного Крыма.

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