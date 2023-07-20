Существует вероятность, что даже близкое окружение российского диктатора задумывается об окончании развязанной против Украины войны и непосредственной замене "царя".

Режим российского диктатора Владимира Путина может находиться в состоянии агонии после мятежа Пригожина и проживать свои последние месяцы. Даже ярые сторонники Путина уже понимают, что все идет не по плану.

В эфире "24 канала" израильский журналист Цви Зильбер предположил, что отправными точками для окончательного краха режима Путина станет потеря Крымского моста, а тем более оккупированного Крыма. Это станет летальным ударом, и даже вбросы пропаганды о НАТО и США не смогут объяснить это населению. Журналист считает, что следующим шагом будет революция.

"Кроме того, это еще больше деморализует путинские войска, которые находятся на фронте. Мол, ради чего они там, если война проиграна. У меня ощущение, что они сейчас в состоянии хаоса и уже не выполняют ничьих приказов", – добавил он.

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Кроме того, существует вероятность, что даже близкое окружение российского диктатора задумывается об окончании развязанной против Украины войны и непосредственной замене "царя".

"Мое субъективное, что мы видим последние дни, возможно недели-месяцы этого режима", – резюмировал Цви Зильбер.

Что ждет Россию: прогнозы

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже не раз говорил, что Россию ждет распад, и призвал мир к этому готовиться. В одном из своих интервью он прокомментировал попытку мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и заявил, что бунт показал – Россия не является государством. Сейчас РФ раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее вкупе.

В то же время политолог Николай Давидюк считает, что 2023 год станет для России революционным. По его словам, жизнь Путина может закончиться расстрелом.

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