Пора начать серьезно относиться к потенциальному распаду России.

Ряд аналитиков рассматривают распад Российской Федерации как возможное последствие катастрофической войны, развязанной россиянами против Украины.

Хотя миру было бы лучше, если бы Россия значительно ослабла, ее крах может пройти не гладко. Об этом пишет The Hill.

"Будучи второстепенным государством, находящимся под жесткими международными санкциями и лишенным своей ресурсной базы в Сибири, [Россия] будет иметь сильно ограниченные возможности для нападения на соседей", - считает Януш Бугайски из Джеймстаунского фонда (американская неправительственная исследовательская организация, - УНИАН).

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В результате "восточный фронт НАТО станет более безопасным; в то время как Украина, Грузия и Молдова вернут свои оккупированные территории и будут ходатайствовать об интеграции в Европейский Союз и НАТО, не опасаясь реакции России", добавляет эксперт. Более того, "страны Центральной Азии также будут чувствовать себя все более свободными".

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус придерживается более мрачной точки зрения: "Раздробленная, деморализованная Россия - это игровая площадка дьявола… Внутренний беспорядок в России представляет собой серьезную дилемму для Путина, но он также очень опасен для Запада".

Татьяна Становая из Фонда Карнеги за международный мир занимает золотую середину, но склоняется к Игнатиусу. Она пишет, что, с одной стороны, "Кремль будет бороться одновременно с… углубляющимся кризисом путинского руководства, растущим отсутствием политической подотчетности, все более неэффективными ответами властей на новые вызовы, усиливающейся фрагментацией среди элит и обществом, которое все больше становится антиистеблишментом".

С другой стороны, хотя "миру придется бороться с более опасной и непредсказуемой Россией", вполне вероятно, что "этот поворот внутрь может привести к более прагматичному подходу к войне против Украины".

"Оптимизм Бугайски исходит из его сосредоточенности на России после распада, которая представляет собой осколок государства, находящегося под международным контролем, которому не хватает экономических и военных ресурсов, необходимых для реализации империалистических планов. Пессимизм Игнатиуса и Становой исходят из их сосредоточенности на процессе распада России, который даже при самых лучших вообразимых обстоятельствах был бы очень запутанным. Они беспокоятся о менее предсказуемой России, которая, вероятно, будет более опасной", - пишет The Hill.

Издание отмечает, что Бугайски прав, утверждая, что крупица России, сведенная к территории, ограниченной Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, сразу же перестанет быть крупным геополитическим игроком и, следовательно, угрозой для любого из ее соседей - особенно если последние объединятся с Западом. Жизнь в этой стране может быть беднее, но она также, вероятно, будет более безопасной и надежной.

И даже если крупная Россия сохранит все свое ядерное оружие, она не сможет его применить, за исключением крайне маловероятного случая скоординированного нападения со стороны своих соседей.

Но Игнатиус и Становая также правы, беспокоясь о пути к окончательному распаду России, продолжает The Hill. Путин попал в ловушку и, возможно, склонен пойти на отчаянные меры. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев, судя по его безрассудным посланиям, возможно, безумен - и, увы, он не одинок в своем безумии. Российские элиты раздроблены и разобщены, им не хватает сплоченного и последовательного видения будущего своей страны; что делать с катастрофической войной против Украины также никто не знает.

Внутренний беспорядок и непредсказуемость России - проблема ли это

Издание отмечает, что Россия уже 30 лет находится в смятении. Правда, годы правления Бориса Ельцина в 1990-х были особенно трудными, но Путину явно не удалось построить сплоченное общество и функционирующую экономику. Репрессированное общество может быть более податливым, но оно не является сплоченным и стабильным.

Дирижистская экономика может позволить властям направлять ресурсы на любые проекты, которые они хотят, но это не делает ее более функциональной. Как пишет The Hill, Путину удалось построить более сильный режим и государство, но этот успех был обманчивым. Усиление сил принуждения при одновременном разрешении бюрократии действовать грубо и конфисковывать ренту не способствует укреплению государства, но является отличным способом развивать коррупцию и способствовать самообогащению.

Иными словами, постсоветская Россия всегда была, по выражению Становой, "полна внутренних противоречий и конфликтов". Разница в том, что теперь они видны.

"Постсоветская Россия тоже была непредсказуемой. Кто мог подумать, что Ельцин откроет огонь по парламенту? Что его преемником станет неизвестный офицер КГБ? Что этот неизвестный офицер КГБ взорвет несколько домов, в которых проживают сотни россиян, чтобы укрепить свою власть? Что он посадит, а потом освободит Михаила Ходорковского? Что он начнет войну против Украины в 2014 году и эскалирует ее в 2022-м? Что он не станет расправляться с лидером путчистов-наемников, возглавившим неудавшуюся попытку переворота? Путина всегда ценили за его способность обыгрывать и удивлять Запад. Что это, как не непредсказуемость?", - спрашивается в статье The Hill.

Соседи России и Запад живут с крайне нестабильной и непредсказуемой Россией уже три десятилетия. Каковы бы ни были причины такого положения дел, вероятность того, что Россия вдруг избавится от своей нестабильности и непредсказуемости и остановит сползание к дезинтеграции, практически равна нулю.

По словам Бугайски, Игнатиуса и Становой, нестабильность и непредсказуемость - продукт внутренних дел России. Таким образом, они продолжат идти своим курсом, независимо от того, что делают Запад или Украина.

"Все, что могут сделать Запад и Украина, а также другие соседи России, - это выиграть войну, изолировать себя от беспредела России и представить, что нужно будет сделать, чтобы видение Бугайски оказалось долговечным", - подытоживает американская газета.

Распад России - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен начинать подготовку к распаду Российской Федерации, чего не было сделано перед развалом Советского Союза. По его словам, Россия ослабла и рискует развалиться на части, это произойдет в течение ближайших трех-семи лет.

Ранее значительная часть ведущих экспертов по внешней политике заявляла, что Россия станет страной-неудачницей или распадется до 2033 года. Большинство экспертов не верят, что Россия и НАТО будут вступать в прямой военный конфликт в течение следующего десятилетия.

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