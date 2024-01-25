Важный для противника объект атаковали дроны СБУ, узнали журналисты.

Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе (Краснодарский край) атаковали беспилотники.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах. В частности, источники подтверждают, что "именно беспилотники Службы безопасности атаковали этот важный для врага объект". Так, после двух мощных взрывов сегодня ночью, 25 января, там начался масштабный пожар.

В результате атаки повреждениям подверглась установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно - вакуумная и атмосферная колонны.

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"СБУ бьет вглубь РФ и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа продолжается", - подчеркнул источник.

В центре внимания Россия - пожар в Туапсе и другие серьезные инциденты

Как сообщал УНИАН, в Туапсе бушует масштабный пожар в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области.

Как пишет агентство Bloomberg, после атак СБУ морские поставки сырой нефти из России упали до минимума. Это сильно бьет по российскому экспорту, а значит - уменьшает ресурсы, которые РФ может тратить на войну.

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