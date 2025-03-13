Путин может бесконечно оттягивать решение под предлогом поиска разъяснений.

Украина после переговоров в Джидде согласилась с американским планом прекращения огня на месяц. Сейчас именно Владимиру Путину предстоит принять судьбоносное решение. В то же время, отмечает The Economist, прекращение огня не в пользу России, и Путин сделает все, чтобы максимально оттянуть решение.

"Временная пауза даст Украине возможность пополнить запасы вооружения, и она может затянуться, поскольку, согласно опросам, россияне устали от войны. Какая бы сторона ни возобновила боевые действия первой, это вызовет международное осуждение и гнев Дональда Трампа", - говорится в статье.

При этом проблема Путина в том, что он еще не получил в Украине того, чего хотел. Его целью было подчинить или искалечить страну, разорвать ее связи с Западом, избавиться от проблемного президента Владимира Зеленского и надолго ослабить ее вооруженные силы.

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Однако несмотря на огромные потери в 150 000-210 000 погибших россиян, все, что удалось сделать Путину, - это захватить около 11 % территории Украины, добавив к тому куску около 7 %, который он захватил в 2014 году. "Цель не оправдала средства", - подчеркивает The Economist.

При этом Путин ищет возможность отвоевать с помощью Трампа то, что ему не удалось захватить на поле боя.

"Сейчас опасность заключается в том, что Путин попытается выдвинуть свои условия в отношении предлагаемого прекращения огня, призывая не возобновлять американскую помощь, провести досрочные выборы в Украине или добиться международного признания захваченной им территории", - подчеркивается в статье.

И если Трамп уступит, то рискует сорвать соглашение с Украиной, заключенное его собственной администрацией.

При этом, как считает The Economist, Путин может попытаться снизить эффект от предложения о прекращении огня, путем бесконечных затягиваний под предлогом поиска разъяснений. Однако США должны проявить твердость:

"Прекращение разрушений и резни, которыми были отмечены последние три года, стало бы достижением для г-на Трампа, даже если оно будет временным. Он оказал бессовестное - и вредное - давление на Украину, что было проще простого. Теперь пришло время оказать давление на Путина".

Перемирие в Украине

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, в результате которых Киев согласился на предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня.

При этом в Белом доме уклонились от ответа на вопрос о том, есть ли США механизмы для того, чтобы удержать Россию от нарушения предложенного Вашингтоном режима прекращения огня.

Как пишет The Telegraph, у президента США Дональда Трампа есть "несколько ниточек", за которые он может потянуть, если Россия не согласится на прекращение огня.

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