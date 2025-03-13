В частности, РФ рискует тем, что США значительно увеличат военную поддержку Украины.

У президента США Дональда Трампа есть "несколько ниточек", за которые он может потянуть, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине, пишет The Telegraph.

Отмечается, что пока президент РФ Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он готов согласиться на прекращение огня. И он по сути сталкивается с дилеммой, ведь, как сказал государственный секретарь Марко Рубио, если Россия не согласится, "мы узнаем, кто является препятствием к миру".

В случае отказа России от прекращения огня администрация Трампа могла бы "продемонстрировать некоторые из мстительных пируэтов и полностью повернуться к Киеву", добавили в издании.

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При этом среди источников влияния Трампа в The Telegraph перечислили то, что он мог бы сделать для России, если та "немедленно докажет свою готовность к миру":

выставить свою готовность вывести Москву из дипломатической глубокой заморозки и принять участие в ряде совместных экономических проектов;

вывести часть из 30 000 американских солдат из Европы, предоставив Москве больше пространства для маневра в том, что она считает своим собственным задним двором;

принять Россию в G7 и другие дипломатические форумы;

сформулировать свою готовность снять санкции на российские энергоносители;

снова приостановить венную помощь и обмен разведданными с Украиной.

"Для Путина 30-дневная пауза в боевых действиях была бы относительно небольшой пилюлей, которую можно проглотить в обмен на возможную нормализацию отношений с США и выполнение его возражений против близости к НАТО", - говорится в статье.

В случае же отказа Путин не только лишится этих возможных "пряников", но и будет рисковать тем, что США значительно увеличат военную поддержку Украины, добавили в издании.

Напомним, как сообщили в BILD, Путин может ответить на предложение о прекращении огня уже сегодня, 13 марта.

По данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, представители США летят в Россию на переговоры с российскими дипломатами.

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