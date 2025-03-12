Трудно представить, что более крупные территориальные требования РФ будут выполнены, отметили в издании.

Ответ России на предложение о прекращении огня в Украине станет моментом истины для странно теплых отношений американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. В обмен на все уступки и похвалы Трамп теперь может ожидать, что Путин или согласится, или рискнет навлечь на себя его гнев, пишет CNN.

В издании напомнили, что всего несколько дней назад Трамп заявил, что "все карты у России". Теперь же, намеренно или нет, он, возможно, раскрыл блеф Путина.

Отмечается, что решение о прекращении огня может потребовать от России неловких компромиссов, если она серьезно настроена на мир.

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"Кремль давно заявляет, что открыт для переговоров о прекращении конфликта, при этом всегда настаивая на том, что он должен достичь своих амбициозных военных целей, таких как обеспечение контроля над всеми аннексированными территориями Украины… Но уступка в какой-то степени может быть неизбежной. Даже если российские переговорщики смогут навязать свои условия прекращения огня (выход ВСУ из Курской области), трудно представить, что ее более крупные территориальные требования, а также одна лишь цель удаления НАТО с ее западного фланга, будут выполнены", - говорится в статье.

Также, как отметили в CNN, еще одна заявленная цель России в войне - требования о демилитаризации Украины - на этом этапе, вероятно, будет рассматриваться как "слишком большой шаг".

Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта - позиция России

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно изучает заявления, которые были сделаны по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.

По его словам, Кремль ожидает, что государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц "проинформируют РФ о деталях переговоров с Украиной, которые состоялись накануне":

"Сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации".

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