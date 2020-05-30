Россия напечатала для Ливии фальшивые купюры более чем на миллиард долларов - Госдеп США

В Госдепе напомнили - единственным законным центробанком Ливии является Центральный банк Ливии в Триполи.

Правительство Мальты изъяло фальшивые ливийские наличные на сумму 1,1 миллиарда долларов. Наличные напечатаны государственной российской компанией «Гознак» по заказу незаконной группировки.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагюс, передает “Голос Америки”.

В Госдепе напомнили - единственным законным центробанком Ливии является Центральный банк Ливии в Триполи.

«Поступления поддельных, напечатанных в России денег в течение последних лет увеличили экономические вызовы для Ливии. Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с ООН и международными партнерами для сдерживания незаконной деятельности, которая наносит ущерб суверенитету и стабильности и противоречит международно признанному режиму санкций. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы Россия прекратила злонамеренные и дестабилизационные действия в Ливии», - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе командование силами США в Африке заявило, что Москва направила боевые самолеты к Ливии с вероятной целью оказать поддержку нападениям спонсируемых государством боевиков группы «Вагнер» в пользу генерала Хафтара.

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