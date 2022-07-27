За год в России собираются выдать свои паспорта четырем сотням нечистых на руку бизнесменам.

Золотые визы Евросоюза - о таких мечтают все богатые иностранцы, ведь в обмен на значительные инвестиции в собственную экономику страны позволяют толстосумам жить беспрепятственно, путешествовать по Европе, а позже получить иностранный паспорт.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, подобные услуги пользуются небывалым спросом. Такой бизнес приносит испанцам, португальцам и грекам десятки сотни миллионов евро в год. Отхватить свой кусок пирога на рынке золотых виз на днях решила и Россия. Там заработала аналогичная программа. Спрос на эти "золотые визы" будет, особенно тем людям, которые заработали денег в своих странах, и им надо сбежать из этих стран, чтобы их там не закрыли.

За год в России собираются выдать свои паспорта четырем сотням подобных нечистых на руку бизнесменам. Для получения российского гражданства последним нужно лишь вложить в экономику РФ каких-то 30 миллионов рублей - эквивалент 500 тыс. долл.

"Это может быть интересно разве что, например, украинскими коллаборантам, богатым бизнесменам, коррупционным деятелям с похожих стран-изгоев мира. Никто из цивилизованного мира, я уверен, не будет хотеть получить гражданство России взамен на инвестицию", - говорит экономист Андрей Новак.

Отмечается, что за такие же деньги без инвестиций можно легко получить постоянный вид на жительство в Испании или даже в Великобритании. Их паспорта, в отличие от российских, высоко ценятся во всем цивилизованном мире. Но с российским паспортом сейчас проблемы, ведь для многих стран РФ и ее граждане - изгои из-за развязанной полномасштабной войны против Украины.

А поэтому, судя по всему, российские "золотые визы" - просто PR-ход для красивой картинки по ТВ и для привлечения в страну грязных денег.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

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