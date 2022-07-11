Ранее такое право давалось только жителям временно оккупированных территорий, в том числе Запорожской и Херсонской областях.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на текст указа №440 от 11 июля, опубликованного на портале правовой информации РФ.

В указе отмечено, что рассчитывать на получение "бумажки" с двуглавым орлом могут не только жители временно оккупированных территорий Украины, в том числе Запорожской и Херсонской областях, как это было до сегодня, но и те, кто проживает на остальной территории страны.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Путин упростил "паспортизацию" Херсонской и Запорожской областей по аналогу ОРДЛО. Документ вносит дополнения в указ Путина от апреля 2019 года, который предусматривает незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированной Луганщины и Донетчины.

Министерство иностранных дел Украины назвало такие действия России "паспортной агрессией". Указ открывает путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в этих областях получать российское гражданство.

Ранее в Херсонской ОВА рассказали, что за российскими паспортами в основном стоят люди старше 60 лет, но их немного. Этих людей оккупанты потом используют для фейкового референдума, который якобы запланирован на 11 сентября.

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