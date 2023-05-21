Он призвал лидеров "Большой семерки" присоединиться к формуле мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит формулы мира может пройти 2 июля 2023 года - на 500 дней с начала полномасштабной войны.

"Скоро - 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира - саммит мирового большинства", - заявил Зеленский на рабочей сессии саммита G7.

Глава государства пригласил лидеров стран "Большой семерки" присоединиться к формуле мира для завершения полномасштабной войны в Украине. По его словам, Украина разработала формулу мира таким образом, что каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Зеленский подчеркнул, что "каждый в мире может выбрать себе тот пункт, который способен помочь реализовать".

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Украинская формула мира

Как ранее сообщал УНИАН, формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов.

"Напомню, что формула мира это десять пунктов - от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых содержат на территории России", - заявлял президент.

Евросоюз поддержал формулу мира президента Владимира Зеленского и проведение саммита для начала реализации ее пунктов.

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