Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита "Большой семерки" в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые Украина использует на поле боя, чтобы отразить неспровоцированную агрессивную войну России.

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Перечень того, что войдет в новый пакет помощи от США:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;

подрывные боеприпасы;

системы бронированных мостов;

бронированные медицинские автомобили;

грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

оборудование материально-технического обеспечения;

тепловизионные системы;

запасные части и другое полевое оборудование.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

Встреча Зеленского и Байдена в Японии - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с амерканским коллегой Джо Байденом во время саммит G7 в Хиросиме. О планах встречи двух президентов ранее сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

По словам чиновника, Байден "будет продолжать подтверждать твердую и решительную поддержку Украины".

В свою очередь Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" определиться с гарантией безопасности для Украины до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован в июле этого года.

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