Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита "Большой семерки" в Японии провел встречу с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи.
В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.
Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые Украина использует на поле боя, чтобы отразить неспровоцированную агрессивную войну России.
Перечень того, что войдет в новый пакет помощи от США:
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
- подрывные боеприпасы;
- системы бронированных мостов;
- бронированные медицинские автомобили;
- грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- оборудование материально-технического обеспечения;
- тепловизионные системы;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.
Встреча Зеленского и Байдена в Японии - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с амерканским коллегой Джо Байденом во время саммит G7 в Хиросиме. О планах встречи двух президентов ранее сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
По словам чиновника, Байден "будет продолжать подтверждать твердую и решительную поддержку Украины".
В свою очередь Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" определиться с гарантией безопасности для Украины до саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован в июле этого года.