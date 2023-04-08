Кремль спешит навязать свои условия перед ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Россия готовится начать новый этап информационной компании, чтобы усилить давление на Запад и вынудить Украину к переговорам о мире на тех условиях, которые выгодны Москве.

Об этом предупреждают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В частности, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Анкару (Турция) заявил, что Россия не отказывается от переговоров, если они будут учитывать "законные" интересы Москвы.

Также он намекнул Западу, что долгое время там с пренебрежением относились к России, вновь вспоминая о важности "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

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В ISW считают, что такую риторику Кремль озвучил не просто так. Вероятнее всего, Москва намерена усилить информационное давление, чтобы вновь попробовать навязать Украине свои условия мира в преддверии ожидаемого контрнаступления со стороны ВСУ.

"Опасения по поводу потери новых оккупированных территорий в Украине во время ожидаемого предстоящего украинского контрнаступления могут побудить Кремль активизировать текущую информационную операцию, направленную на то, чтобы заставить Запад предложить Украине пойти на уступки и принудить к переговорам на более выгодных для России условиях", - считают там.

Визит Лаврова в Турцию - основные заявления

Напомним, что в пятницу, 7 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров приехал в Анкару для переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По итогам встречи российский чиновник выдал новые ультиматумы в отношении Украины. Он прокомментировал призывы к переговорам с Украиной, назвав это "нечистоплотным приемом" и указал, что Москва не против мира, но на своих условиях, если Запад ее услышит.

Также Лавров обвинил Украину в нарушении "зерновой сделки", которую удалось продлить 18 марта.

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