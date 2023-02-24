Условие озвучила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

США готовы к переговорам с Россией, но лишь на основе "формулы мира" из десяти пунктов, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", - заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью российскому агентству ТАСС.

По ее мнению, "если Россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина прекратит воевать, то закончится Украина".

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Война в Украине - мирный план Зеленского

Напомним, на саммите G20 осенью 2022 года Владимир Зеленский представил мирный план из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Выведение русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

"Украина предлагает ведущим государствам мира быть сотворителями мира вместе с нами", - отметил тогда президент.