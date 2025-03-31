Трамп дал Уолтцу еще один шанс.

Президент США Дональд Трамп решил пока не увольнять своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца из-за скандала с чатом Signal, но Уолтц продолжает терять свои позиции и его положение становится все более шатким, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Отмечается, что несмотря на неоднократные сообщения о поддержке со стороны Трампа, Уолтц утратил влияние на президента и поддержку старших помощников в Белом доме.

При этом, по словам источников, для Трампа самой большой ошибкой Уолтца было не начало чата Signal для координации ударов по хуситам в Йемене или даже размещение предоставленных Израилем разведданных в несекретной сети, а наличие в телефоне номера главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга и непреднамеренное добавление его в разговор.

Видео дня

Трамп обвинял Уолтца в первом крупном кризисе национальной безопасности администрациии обсуждал с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом, главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и начальником отдела кадров Серхио Гором вопрос его увольнения.

Однако в четверг Трамп сообщил Уолтцу на личной встрече, что тот сохранит свою работу. По словам людей, близких к Трампу, он не хотел, чтобы СМИ и демократы так рано заявили о своих правах во время его второго срока. При этом один из источников сказал, что если бы новости о чате Signal впервые появились в консервативном СМИ, таком как Breitbart, Уолц бы исчез.

В то тже время, пишет WSJ, два американских чиновника рассказали, что Уолц обсуждал другие деликатные темы в Signal с членами кабинета министров, включая отдельные вопросы о том, как посредничать в мире между Россией и Украиной, а также о военных операциях. При этом источники не сообщили, была ли какая-либо секретная информация опубликована в этих чатах.

Как отмечают собеседники издания, ситуация с Уолтцем напоминает Трампу ситуацию с увольнением Майка Флинна, отставного генерал-лейтенанта армии, который был его первым советником по национальной безопасности, в первый срок. Флинн попал под давление со стороны СМИ и собственной команды после того, как солгал вице-президенту Майку Пенсу о своих контактах с Россией.

"Трамп пожалел об этом решении и поклялся никогда его не повторять", - пишет WSJ, отмечая однако, чтогГнев Трампа на Уолтца сохраняется, даже несмотря на то, что министр обороны Пит Хегсет и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф также, по-видимому, размещали секретную информацию в чате Signal.

Скандал с секретным чатом руководителей США в Signal

Как писал УНИАН, недавно в США разгорелся скандал, связанный со случайным добавлением журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам, включая типы вооружения, цели и время атак.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали, такие как имена и точные локации, были опущены. Президент Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

Вас также могут заинтересовать новости: