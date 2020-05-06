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Коронавирус все ближе к Путину: министр культуры России заразилась COVID-19

15:04, 06 мая 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сказала пресс-секретарь министра Анна Усачёва, передает РБК.

«Результаты теста на covid положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачева.

Как сообщается, Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлено заражение COVID-19. До нее о своей болезни заявил премьер-министр РФ, позже стало известно о болезни главы Минстроя.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заверили, что принимают меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса.

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