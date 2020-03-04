В Кремле рассказали, как защищают Путина от коронавируса

По словам Пескова, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах.

В Кремле заверили, что принимают меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом.