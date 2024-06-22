Путин предупредил, что может вооружить КНДР в ответ на ослабление ограничений на использование Украиной западных войск.

Поддержка российского правителя Владимира Путина военных амбиций Северной Кореи показала, что он может нанести проблемы США и их союзникам по НАТО другими способами, кроме агрессии в Украине, сообщает The New York Times.

Издание отметило, когда США и их союзники заявили, что Украина может ударить по российской территории своим оружием, Путин начал усиливать ядерные угрозы. Так, он инициировал учения по отработке применения тактического ядерного оружия в РФ и сказал, что Москва рассмотрит возможность изменения доктрины, которая определяет, когда она будет использовать свой ядерный арсенал. Кроме того, диктатор напомнил европейским странам, которые не являются членами НАТО, об их малых территориях, имея в виду, что их можно легко уничтожить.

Подписав акт о взаимной обороне с КНДР он предупредил, что может вооружить Ким Чен Ына в ответ на ослабление ограничений на использование Украиной западных войск.

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"Запад поставляет оружие в Украину и говорит: "Мы здесь вообще ничего не контролируем". Мы также можем сказать, что мы кому-то что-то передали, а потом ничего не контролируем. Пусть подумают об этом", - сказал Путин во время своего визита в Северную Корею.

Также в материале отметили, что зловещие предупреждения главы Кремля в результате поездки в Азию поставили Россию и Запад в новый виток эскалации в отношении Украины. The New York Times считает, что они происходят на фоне отвлечения и политической неопределенности среди главных сторонников Киева, а на горизонте выборы в Соединенных Штатах и Франции, которые потенциально могут изменить ситуацию.

"Кроме использования ядерного оружия или причинения новых разрушений на поле боя в Украине, российский лидер стремится доказать, что он может оказывать давление и противостоять Западу другими способами и в других местах", - говорится в материале.

В то же время директор Евразийского центра Карнеги Александр Габуев отметил, что Россия полна решимости получить от Запада плату за военную поддержку Украины и она готова совершить несколько необратимых действий, например, поделиться сложными военными технологиями с Северной Кореей.

Соглашение между РФ и КНДР - реакция мира

Как ранее писал УНИАН, Южная Корея вызвала посла РФ из-за соглашения между Москвой и Пхеньяном. Там заявили, что такое сотрудничество стран является нарушением резолюций Совбеза ООН.

"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - отметил советник президента по национальной безопасности Чан Хо Чжин.

В свою очередь в Украине тоже отреагировали на такой пакт между Северной Кореей и Россией. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "подписание этого пакта - это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР".

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