Сотрудничество между Россией и КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН, отметили в МИД страны.

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева и выразило протест из-за заключения договора о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

В министерстве заявили, что военное сотрудничество Северной Кореи и России является нарушением резолюций Совбеза ООН, ведь оно оказывает "негативное влияние на региональную ситуацию и российско-корейские отношения".

Также 20 июня правительство Южной Кореи заявило, что пересмотрит свою позицию по поставкам вооружения для Украины из-за заключенного соглашения между КНДР и РФ. Ранее в Сеуле отказывались передавать Киеву летальное оружие.

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"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - отметил советник президента по национальной безопасности Чан Хо Чжин.

В то же время российский диктатор Владимир Путин надеется, что Южная Корея не будет поставлять Киеву летальное оружие, ведь это "было бы очень большой ошибкой", пишет российский "Интерфакс".

По его словам, если это произойдет, то власти РФ "будут принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи".

Визит Путина в КНДР - что известно

Как писал УНИАН, 19 июня российский диктатор Владимир Путин посетил Пхеньян. Такой визит стал первым для него за последние 24 года.

Также в рамках встречи Путин и Ким Чен Ын подписали договор, который обязывает страны приходить друг другу на помощь в случае войны. По словам главы Корейской программы Центра Стимсона Дженни Таун, таким образом власти КНДР готовы поддерживать усилия Кремля по ведению войны против Украины.

"У России есть заинтересованный партнер в виде Северной Кореи, которая готова делать все, что может для того, чтобы поддержать усилия РФ", - подчеркнула она.

В свою очередь в Украине тоже отреагировали на такой пакт между Северной Кореей и Россией. В частности советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такое решение является "односторонним и наиболее наглым обнулением всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР".

"На таком откровенном фоне молчания... Организации Объединенных Наций и других организаций, ответственных за эффективный контроль за выполнением санкций, выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что же будет дальше? И что такое глобальный беспредел? И что такое теперь "резолюция ООН"?" - спросил риторически он.

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