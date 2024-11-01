По словам американского генерала, за последние 20 лет Китай и РФ показали, что могут вести военные действия в космосе.

Китай выводит свой военный потенциал в космос "ошеломляющими" темпами, из-за чего повышается риск ведения войны на орбите. Об этом заявил глава Космических сил США генерал Брэдли Чанс Зальцман, пишет Financial Times.

"Количество различных категорий космического оружия, которое [Китай] создал, и ... скорость, с которой он это делает, является очень угрожающей", - предупредил он.

В частности Зальцман сказал об этом во время выступления в рамках своего турне по Европе, чтобы обсудить возможность конфликта в космосе с такими государствами, как Китай и Россия.

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"Одна из причин, почему у США сейчас есть космические силы, - это признание того, что за последние 20 лет [Россия и Китай] разработали и продемонстрировали способность вести военные действия в космосе", - подчеркнул он.

В издании напомнили, что Космические силы создал бывший президент США Дональд Трамп в 2019 году во время своей каденции.

В то же время в рамках масштабных военных реформ, которые были начаты в 2015 году, президент Китая Си Цзиньпин объединил космические, информационные и кибернетические операции, создав новое подразделение Народно-освободительной армии "Силы стратегической поддержки".

"В апреле Си начал очередную реструктуризацию, которая фактически распустила ССП и передала их функции под прямой контроль военного руководства, что свидетельствует о его стремлении усилить космические, кибернетические и информационные операции", - добавили в FT.

В материале подчеркнули, что Россия и Китай испытали спутники, которые имеют крюки, которые могут вытягивать другие спутники с орбиты и "кинетические средства поражения". Таким образом эти средства могут поражать спутники и баллистические ракеты дальнего радиуса действия в космическом пространстве.

"В мае высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, что Россия разрабатывает "неизбирательное" ядерное оружие, предназначенное для запуска в космос, а в сентябре Китай провел третье тайное испытание беспилотного космического самолета, который может быть использован для вывода из строя спутников", - отметили в Financial Times.

Китай и Россия - последние новости

Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут заявил, что Китай, Россия и КНДР наращивают свой ядерный потенциал. По его словам, такие действия не являются просто "бряцанием оружием". Эксперт отметил, что для Белого дома и Пентагона не существует хороших решений по этим серьезным опасностям.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что РФ, скорее всего, не смогла бы вести такую войну против Украины без помощи Китая. По ее словам, ситуация с безопасностью в мире очень изменилась.

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