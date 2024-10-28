Метте Фредериксен отметила, что ситуация с безопасностью в мире очень изменилась.

Российская Федерация, вероятно, не смогла бы вести такую войну против Украины на протяжении более 2,5 лет без помощи Китая. Такое мнение высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как отметила глава правительства Дании в ходе пресс-конференции с участниками саммита "Украина – Северная Европа", также у Москвы тесные отношения с Северной Кореей и Ираном. И эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность с точки зрения глобальной безопасности.

"И мы должны быть реалистами. Я не думаю, что Россия могла бы начать такую полномасштабную войну в Европе и вести ее более 2,5 лет без помощи Китая", – отметила Метте Фредериксен.

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При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире очень изменилась.

Сотрудничество РФ и Китая

Заведующий кафедрой политэкономии в Американском институте предпринимательства Николас Эберштадт недавно написал в своей колонке для WP, что Западным странам нужно активно готовиться, чтобы противостоять альянсу России, Северной Кореи, Ирана и Китая. По его словам, четыре агрессивные диктатуры сотрудничают в стратегическом плане, и их сотрудничество углубляется и становится все более согласованным.

Ранее в Китае заявили о готовности усилить сотрудничество с Россией и Монголией. Премьер-министр КНР Ли Цян предложил создать более тесные связи с этими странами.

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