Уволенные уже написали письмо Папе Римскому и угрожают судом.

Банк Ватикана уволил с работы двух сотрудников за то, что они решили пожениться. Мужчину и женщину итальянские СМИ уже окрестили "Ромео и Джульеттой", пишет The Guardian.

Пара поженилась в августе, хотя ранее банк уже ввел запрет на брак между сотрудниками для недопущения кумовства среди персонала. Молодоженам дали месяц на то, чтобы один из них уволился с работы. Тем самым можно было избежать нарушения правил банка, и один из пары смог бы сохранить работу.

Поскольку ни один из них не захотел увольняться, банк вынужден был уволить обоих, когда срок ультиматума истек. В заявлении банка сказано, что это было "трудное решение", но "образование супружеской пары среди сотрудников на самом деле явно противоречит действующим положениям".

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Как отмечает The Guardian, банк Ватикана в течение последнего десятилетия приложил немалые усилия, чтобы очистить свою репутацию после серии громких скандалов. Как часть этого процесса, в апреле было принято решение, согласно которому в банке не могут работать представители одной семьи. Основной целью этого запрета было избежать репутационных рисков из-за обвинений в кумовстве и из-за возможных "конфликтов интересов".

В сентябре молодожены обратились к Папе Римскому Франциску с письмом, в котором пожаловались на "несправедливую" ситуацию. Также супруги могут передать дело в суд Ватикана.

Другие новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, по городам США "путешествует" статуя обнаженного кандидата на пост президента Дональда Трампа. В Республиканской партии, которую представляет Трамп, назвали монумент "жалким" после того, как его выставили возле Лас-Вегаса.

Также мы рассказывали, что Италия и Швейцария собираются "перерисовать" часть общей государственной границы. Все из-за глобального потепления, которое испортило старую схему проведения границы по горным ледникам.

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