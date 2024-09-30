Власти Швейцарии заявили, что пока Италия не одобрит соглашение, подробности изменений границы не обнародуют.

Италия и Швейцария собираются "перерисовать" часть общей государственной границы.

Как пишет Sky News, Федеральный совет Швейцарии одобрил соглашение, которое приведет к изменению карты. В то же время, в Италии продолжается процесс окончательного согласования корректировки границы, и после подписания изменение будет ратифицировано.

"Общая граница пересекает альпийские вершины, но таяние ледников сместило границу, которая была определена исторически. Это связано с тем, что в ряде мест альпийская граница определяется водоразделом или хребтовыми линиями ледников, но по мере их таяния они могут перемещаться, смещая границу вместе с собой", - сказано в публикации.

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В ней говорится, что изменения будут реализованы под Маттерхорном, одной из самых высоких гор Европы, вокруг Тет-Гриз, Плато-Роза, Кабане-Карель и Дос-де-Роллен на юге Швейцарии и северо-западе Италии.

Власти Швейцарии заявили, что пока Италия не одобрит соглашение, подробности изменений границы не обнародуют. При этом известно, что в прошлом подобные изменения приводили к смещению границы на 100-150 м.

"В высоких горах значительные участки итальянско-швейцарской границы определяются водоразделом, представленным линией гребня ледников, снежными полями и вечными снегами. Однако с таянием ледников эти природные элементы развиваются и переопределяют национальную границу", - заявило швейцарское правительство.

В статье говорится о том, что из 578-километровой итальянско-швейцарской границы 40 км покрыты ледниками. Это не впервые, когда граница между Италией и Швейцарией изменена таким образом. В 2000 году в Фургзаттели, Церматт, граница также была "перечеркнута" после того, как ледник сдвинулся примерно на 100-150 м. Изменение означало, что станция канатной кресельной дороги, которая когда-то находилась в Италии, теперь - в Швейцарии.

Изменения климата

Из-за изменений климата вероятность ливней, которые недавно вызвали наводнение в Европе, становится вдвое выше. Об этом говорится в отчете World Weather Attribution - международной группы ученых, изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления. По словам ученых, четыре дня осадков были самыми сильными из когда-либо зафиксированных в Центральной Европе. В отчете говорится, что изменение климата сделало такие ливни как минимум вдвое более вероятными и на 7% сильнее.

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