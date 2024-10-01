По городам США "путешествует" статуя обнаженного кандидата на пост нового главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что в Республиканской партии, которую представляет Трамп, назвали монумент "жалким" после того, как его выставили возле Лас-Вегаса.
"Пока семьи едут по Лас-Вегасу, они вынуждены смотреть на эту оскорбительную марионетку, созданную намеренно для шокирования, а не для значимого диалога. Президент Трамп и республиканцы сосредоточены на достижении важных результатов - снижение инфляции, обеспечение безопасности наших границ, создание рабочих мест и обеспечение светлого будущего для всех американцев, в то время как демократы, особенно Камала Харрис, продолжают отдавать приоритет ценности шока над содержанием", - говорится в заявлении партии.
В свою очередь представитель анонимного автора скульптуры сказал, что инсталляция называется "Криво и неприлично".
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