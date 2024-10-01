По словам скульптора, монумент будут перемещать через "ключевые колеблющиеся штаты".

По городам США "путешествует" статуя обнаженного кандидата на пост нового главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что в Республиканской партии, которую представляет Трамп, назвали монумент "жалким" после того, как его выставили возле Лас-Вегаса.

"Пока семьи едут по Лас-Вегасу, они вынуждены смотреть на эту оскорбительную марионетку, созданную намеренно для шокирования, а не для значимого диалога. Президент Трамп и республиканцы сосредоточены на достижении важных результатов - снижение инфляции, обеспечение безопасности наших границ, создание рабочих мест и обеспечение светлого будущего для всех американцев, в то время как демократы, особенно Камала Харрис, продолжают отдавать приоритет ценности шока над содержанием", - говорится в заявлении партии.

В свою очередь представитель анонимного автора скульптуры сказал, что инсталляция называется "Криво и неприлично".

Выборы президента США - последние новости

Белый Дом готовит обвинения против России за вмешательство в выборы США-2024. Так, по данным CNN, Кремлю подконтрольны некоторые СМИ и различные онлайн-платформы, которые используются россиянами для распространения дезинформации, направленной на американских избирателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет ждать выборов в США, чтобы понимать, сможет ли наша страна и дальше продолжать боевые действия.

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