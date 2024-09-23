В украинский прокат фильм выйдет 21 ноября 2024 года.

Вышел трейлер детективного триллера "Конклав" (Conclave), который прольет свет на тайны Ватикана, интриги и скандалы католической церкви. Лента основана на мировом бестселлере британского писателя Ричарда Харриса, который вышел в 2016 году и получил признание среди читателей и критиков.

По сюжету, после смерти Папы Римского кардиналу Лоуренсу поручают срочно организовать Конклав, на котором католические кардиналы со всего мира должны избрать нового главу Церкви. Во время организации и проведения Конклава Лоуренсу придется справиться с интригами Ватикана и не дать секретам Церкви проникнуть в прессу. Но кардинал также узнает о шокирующей тайне умершего Папы, от которой зависит будущее престола. Более того, эта тайна также касается одного или нескольких кандидатов на место наместника Божьего на Земле.

Главную роль в ленте сыграл оскаровский номинант Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "Отель "Гранд Будапешт", "Меню", франшиза "Гарри Поттер").

Также в фильме задействованы Стэнли Туччи ("Терминал", "Дьявол носит "Прада", "Первый мститель", франшиза "Голодные игры"), Джон Литгоу ("Интерстеллар", "Убийцы цветочной луны", сериал "Корона"), Изабела Роселлини ("Синий бархат", "Дикие сердцем", "Смерть ей к лицу").

Режиссером ленты выступил австрийско-швейцарский режиссер, обладатель "Оскара" Эдвард Бергер, получивший всемирное признание за экранизацию романа Ремарка "На западном фронте без перемен" (2022).

Одним из продюсеров "Конклава" стала Тесса Росс, также ответственная за выход таких лент, как "Миллионер из трущоб", "Железная леди", "12 лет рабства", "Ex Machina", "Последний король Шотландии", "127 часов", "Макбет", "Кэрол" и многих других.

Лента впервые была продемонстрирована в рамках внеконкурсной программы нынешнего Венецианского кинофестиваля и вызвала фурор среди зрителей двух других престижных киносмотров – Международного кинофестиваля в Торонто и фестиваля в Теллуриде (США).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В украинский прокат фильм выйдет 21 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films.

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