Россия расшатывает ситуацию, чтобы не допустить расширения НАТО.

В Швеции появились опасения по поводу безопасности после провокаций, которые осуществила Россия.

В правительстве Швеции предсказывают угрозу для своей страны после того, как РФ устроила фейковые митинги в Стокгольме со сожжением Корана. Служба безопасности Швеции заявила о повышенной угрозе террористической деятельности, по пятибалльной шкале сейчас опасность оценивается в три балла.

Также в правительстве подчеркнули, что репутацию Швеции среди мусульман ухудшили. По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, его ведомство делает все возможное, чтобы не допустить ложного восприятия в мире лица Швеции.

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"Поддерживаемые Россией актеры активно распространяют ложные заявления о Швеции и о том, что Швеция как государство поддерживает сожжение Корана и других священных текстов", – отметил Болин.

Ранее СМИ предупреждали о вероятности террористической атаки в Великобритании.

Вступление Швеции в НАТО - что нужно знать

Долгое время Турция была единственной страной, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. Президент Эрдоган обвинял Стокгольм в поддержке террористов и приводил пример митинга, на котором жгли Коран на улице публично в столице Швеции.

Однако 10 июля Эрдоган согласился прекратить ветировать вступление Швеции в Альянс.

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