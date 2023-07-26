В Швеции появились опасения по поводу безопасности после провокаций, которые осуществила Россия.
В правительстве Швеции предсказывают угрозу для своей страны после того, как РФ устроила фейковые митинги в Стокгольме со сожжением Корана. Служба безопасности Швеции заявила о повышенной угрозе террористической деятельности, по пятибалльной шкале сейчас опасность оценивается в три балла.
Также в правительстве подчеркнули, что репутацию Швеции среди мусульман ухудшили. По словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, его ведомство делает все возможное, чтобы не допустить ложного восприятия в мире лица Швеции.
"Поддерживаемые Россией актеры активно распространяют ложные заявления о Швеции и о том, что Швеция как государство поддерживает сожжение Корана и других священных текстов", – отметил Болин.
Ранее СМИ предупреждали о вероятности террористической атаки в Великобритании.
Вступление Швеции в НАТО - что нужно знать
Долгое время Турция была единственной страной, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. Президент Эрдоган обвинял Стокгольм в поддержке террористов и приводил пример митинга, на котором жгли Коран на улице публично в столице Швеции.
Однако 10 июля Эрдоган согласился прекратить ветировать вступление Швеции в Альянс.