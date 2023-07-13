Обмен секретной информацией позволит Украине в будущем испытать шведские истребители JAS 39 Gripen.

Украина и Швеция во время саммита НАТО в Вильнюсе договорились усилить военное сотрудничество. В рамках этого было подписано соглашение об обмене секретной информацией.

Свои подписи поставили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Швеции Пол Йонсон. Также присутствуют автографы министра обороны Украины Алексея Резникова и Шведской администрации оборонного имущества. Об этом пишет издание Euractiv.

Сообщается, что обмен секретной информацией позволит Украине в будущем опробовать шведские истребители JAS 39 Gripen. Вероятнее всего, речь идет о доступе пилотов к технике на начальных этапах обучения.

Видео дня

Также, как пишет издание, есть новости в плане оборонных закупок. Украина сможет покупать оборонное оборудование через шведские контракты и шведскую оборонную промышленность. Это означает, что заказы будут поступать к получателю намного быстрее.

Также Швеция может дополнять свои старые заказы - Украина выиграет от этого, ведь Швеция сможет делиться с ней избытком, когда удовлетворит собственные оборонные потребности.

Военная поддержка Украины Швецией

Правительство Швеции приняло решение о новом пакете помощи для Украины, который был представлен на встрече с контактной группой по обороне Украины в Брюсселе 15 июня. В частности, украинские летчики будут учиться на истребителях JAS 39 Gripen.

Украинская бригада прошла обучение в Швеции на современных танках и артиллерии, после чего в начале мая вернулась в Украину, чтобы участвовать в ожидаемом контрнаступлении.

Вас также могут заинтересовать новости: