Основная угроза исходит от исламистского экстремизма, на долю которого приходится 67% атак с 2018 года.

Риск террористической атаки в Великобритании растет из-за того, что внутренних заговорщиков становится все труднее обнаружить, из-за постоянной угрозы со стороны исламистских экстремистов и использования достижений в области технологий.

В отчете говорится, что курс стратегии Министерства внутренних дел по борьбе с терроризмом был обновлен впервые за пять лет, пишет Bloomberg.

С момента последнего обновления в 2018 году в Великобритании было зарегистрировано девять терактов, в результате которых шесть человек погибли и 20 получили ранения.

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Полиция и службы безопасности также предотвратили 39 заговоров, направленных против общественных деятелей, таких как депутаты, событий, включая лондонский гей-парад, и популярных мест в Лондоне.

В стратегии говорилось, что правительство должно "безжалостно расставлять приоритеты в отношении ограниченных ресурсов", чтобы эффективно реагировать на терроризм.

В нем говорилось: "Теперь мы сталкиваемся с внутренней террористической угрозой, которая менее предсказуема, которую труднее обнаружить и расследовать; постоянной и развивающейся угрозой со стороны исламистских террористических групп за рубежом; и операционной средой, в которой технологии продолжают предоставлять как возможности, так и риск для нашей контртеррористической деятельности. Поэтому мы считаем, что риск терроризма снова возрастает".

В террористической угрозе Великобритании преобладают отдельные лица или небольшие группы, которых труднее обнаружить правоохранительным органам и службам безопасности.

Основная угроза исходит от исламистского экстремизма, на долю которого приходится 67% атак с 2018 года, около 75% дел MI5 и 64% лиц, содержащихся под стражей за терроризм.

С 2018 года на крайне правых террористов приходится 22% нападений, около 25% дел МИ5 и 28% заключенных под стражу за террористические преступления.

В отчете говорится: "Угроза крайне правого терроризма (ERWT) в западных странах становится все более транснациональной проблемой с точки зрения радикализирующего влияния, вдохновения и коммуникации, в отличие от исламистских террористических групп, крайне правые террористы обычно не организуются в формальные группы с иерархией лидеров и территориальными амбициями, но неформальные онлайн-сообщества, которые облегчают международные связи".

Далее в нем говорилось: "Крайне правые террористические нарративы также используются враждебными субъектами, такими как Россия, которая стремится продвигать на Западе раскольнические и поляризующие нарративы, которые, вероятно, будут усиливаться в будущем".

В стратегии говорится, что существует также риск, исходящий от террористов после их освобождения из тюрьмы, поскольку некоторые правонарушители нуждаются в наблюдении в течение десятилетий.

По состоянию на март 2023 года в Великобритании 232 человека находились под стражей за террористические преступления.

В отчете говорится: "Лица, осужденные за терроризм или связанные с ним преступления, могут продолжать представлять угрозу; четыре из девяти заявленных терактов в Великобритании с 2018 года были совершены отбывающими или недавно освобожденными заключенными".

Чиновники считают, что вторая половина этого года будет особенно сложной с точки зрения количества заключенных, которые, как считается, представляют опасность с точки зрения терроризма, которые должны быть освобождены.

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