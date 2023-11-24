По словам Евгения Попова, южнокорейцы зря удивляются планам РФ предоставить оружие КНДР.

Россия вооружит КНДР, если Южная Корея пришлет Украине танки или тяжелое вооружение. Об этом в эфире государственного телевидения РФ заявил депутат Государственной Думы, телеведущий и пропагандист Евгений Попов. Соответствующий ролик в своей соцсети разместил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В частности, Попов, по его словам, не понимает, почему южнокорейцы удивляются планам РФ предоставить оружие КНДР.

"Почему они вообще возмущаются? Когда они запретили поставки автомобилей корейских сюда официально, мы должны были молчать. Когда они прекратили поставку чипов сюда - нам жизненно необходимых чипов... Мы их, конечно, все равно покупаем - не скажем как, но знаем и покупаем. Но ведь что, мы должны молчать? Конечно, мы будем помогать Корейской народно-демократической республике. Всячески будем помогать", - говорит депутат Госдумы.

В частности, по его словам, это произойдет, если Южная Корея начнет военную помощь Украине в виде танков и тяжелого вооружения.

"Тогда мы будем вооружать Северную Корею. Мне кажется, так устроен справедливый мир. Мы же его строим? Справедливый мир, симметричная реакция на действия южнокорейцев. Пусть потом не удивляются", - предупредил Попов.

Отношения России и КНДР - последние новости

КНДР предоставила России баллистические и противотанковые ракеты для ее войны против Украины. Об этом на брифинге для СМИ рассказали представители армии Южной Кореи.

По словам южнокорейских военных, они подозревают Северную Корею в отправке в Россию неопределенного количества баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных противовоздушных ракет. Также КНДР, вероятно, передала России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Позже в ГУР Минобороны Украины прокомментировали информацию о том, что Северная Корея могла передать РФ баллистические ракеты.

"У нас пока нет доказательств этого — мы постоянно следим за каналами поставки оружия России, но именно этого факта не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - пояснил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

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