В разведке постоянно следят за каналами поставки оружия России.

В ГУР прокомментировали информацию о том, что Северная Корея могла передать России кроме артснарядов еще и баллистические ракеты малой дальности.

Как напомнил НВ, неназванный южнокорейский военный чиновник заявил, что из порта Раджин в КНДР в российский Владивосток было отправлено около двух тысяч контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

В Сеуле убеждены, что там могли быть противотанковые управляемые ракеты, ракетные пусковые установки, винтовки и пулеметы и, возможно, баллистические ракеты малой дальности. За это РФ якобы может оказать технологическую поддержку.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что ГУР пока не может ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть.

"У нас пока нет доказательств этого — мы постоянно следим за каналами поставки оружия России, но именно этого факта не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — пояснил он.

Военная помощь России от КНДР

Как сообщал УНИАН, несколько ранее власти КНДР (Северная Корея) отправила в Россию более 1 млн снарядов для артиллерии, которые, похоже, используются для ударов по Украине.

По оценке разведки Британии, КНДР превращается в одного из крупнейших поставщиков оружия в Россию.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов относительно снабжение Северной Кореей снарядов России отметил, что ее запасы значительны, но не безграничны. По его словам, полностью обеспечить РФ КНДР не сможет.

Уже 2 ноября представители армии Южной Кореи рассказали на брифинге, что Северная Корея, вероятно, поставила России ракеты нескольких типов для ее войны против Украины. Издание Defense Express называет несколько вариантов того, что за ракеты это могут быть.

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