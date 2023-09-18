Это самая мощная техника, которую Корея до сих пор предоставила Украине.

Правительство Южной Кореи предоставит Украине два саперных танка К600 "Носорог" для прорыва через российские минные поля, сообщает южнокорейское издание Chosun.

"Хотя это и не летальное оружие, при необходимости его можно использовать для прорыва линий обороны противника, поэтому оно оценивается как самая мощная техника, которую Корея до сих пор предоставила Украине", - пишет издание.

Отмечается, что на решение Южной кореи повлиял визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и ожидание того, что поддержка Северной Кореей российских вооруженных сил, включая боеприпасы, усилится.

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Как пишет издание, танк оснащен плугом для разминирования для поиска закопанных мин, а также имеет "магниточувствительное устройство нейтрализации мин", которое может обнаруживать мины на расстоянии до 5 метров.

В то же время, отмечается, что, учитывая возможность противодействия со стороны России, правительство Южной Кореи также рассматривает возможность потребовать от Украины использовать эту технику только для гуманитарных операций, таких как разминирование в тыловых районах.

Южная Корея и помощь Украине

В середине июля в Киев с визитом приезжал президент Южной Кореи Юн Сок Ель. В ходе визита он пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь в борьбе с РФ. Позже власти Южной Кореи заявили, что до конца 2024 года выделят Украине помощь в размере $300 млн. А начиная с 2025 года Южная Корея выделит Украине финансовую помощь на сумму $2 млрд.

Ранее Южная Корея выразила обеспокоенность по поводу визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и возможного военного соглашения между этими странами.

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