Правительство Южной Кореи предоставит Украине два саперных танка К600 "Носорог" для прорыва через российские минные поля, сообщает южнокорейское издание Chosun.
"Хотя это и не летальное оружие, при необходимости его можно использовать для прорыва линий обороны противника, поэтому оно оценивается как самая мощная техника, которую Корея до сих пор предоставила Украине", - пишет издание.
Отмечается, что на решение Южной кореи повлиял визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и ожидание того, что поддержка Северной Кореей российских вооруженных сил, включая боеприпасы, усилится.
Как пишет издание, танк оснащен плугом для разминирования для поиска закопанных мин, а также имеет "магниточувствительное устройство нейтрализации мин", которое может обнаруживать мины на расстоянии до 5 метров.
В то же время, отмечается, что, учитывая возможность противодействия со стороны России, правительство Южной Кореи также рассматривает возможность потребовать от Украины использовать эту технику только для гуманитарных операций, таких как разминирование в тыловых районах.
Южная Корея и помощь Украине
В середине июля в Киев с визитом приезжал президент Южной Кореи Юн Сок Ель. В ходе визита он пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь в борьбе с РФ. Позже власти Южной Кореи заявили, что до конца 2024 года выделят Украине помощь в размере $300 млн. А начиная с 2025 года Южная Корея выделит Украине финансовую помощь на сумму $2 млрд.
Ранее Южная Корея выразила обеспокоенность по поводу визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и возможного военного соглашения между этими странами.