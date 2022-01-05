В Казахстане армия массово отказывается выступать против протестующих.

Российские воинские части в приграничных с Казахстаном районах приведены в боевую готовность.

Об этом пишет телеграм-канал Kazakhstan Now.

Также сообщается, что российские офицеры получили распоряжение готовить начало марш-броска на сопредельную территорию в ближайшие 72 часа.

"В Казахстане армия массово отказывается выступать против протестующих и во время столкновений сразу же складывает оружие. Почти у каждого есть родственники на гражданке, которых коснулись экономические проблемы последних лет. Да и сама армия живет весьма плохо, особенно на фоне Азербайджана, который имея меньшие ресурсы обеспечивает достойный уровень жизни военных", - утверждается в сообщении.

В таких условиях Касиму-Жомарту Токаеву остается надеется только на помощь ВС РФ.

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Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни человек.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания.

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