Россия направила Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке российских дипломатов.

Посол России в Болгарии Елена Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решение о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Об этом сообщает телеканал BNT.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ России на высылку дипломатов, она сказала: "Москва примет очень кардинальные шаги. Это (высылка) не может пройти незамеченным".

На уточнение, о чем идет речь, Митрофанова заявила: "дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение".

Ранее стало известно, что Россия прислала Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Позже существование такого обращения подтвердил и МИД Болгарии.

В ноте утверждается, что решение должно быть пересмотрено в полдень 1 июля, иначе "перед российским руководством будет немедленно поднят вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария".

Напомним, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

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