Истребитель НАТО сбил беспилотник над Латвией

Беспилотник вторгся в воздушное пространство страны на фоне массированной атаки на российские объекты: его сбили истребителем НАТО на большой высоте.

Истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии сбил беспилотник, залетевший на территорию Латвии. Инцидент произошел на фоне масштабной атаки беспилотников на российские объекты в Ленинградской области. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии.

Беспилотник пересек воздушное пространство страны над Балвским краем. После 4:00 латвийские военные сообщили о воздушной угрозе сразу в четырех районах, граничащих с Россией и Беларусью.

Примерно через полчаса стало известно, что беспилотник был сбит истребителем НАТО, который выполнял задачу по патрулированию воздушного пространства Балтии.

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Представительница Объединенного штаба Вооруженных сил Латвии Ивета Берзиня сообщила, что место падения беспилотника уже установлено. В то же время точные координаты не разглашаются.

В настоящее время на месте работают специалисты, которые обследуют территорию и обломки. По словам Берзини, дрон был сбит на значительной высоте, поэтому его фрагменты могли разлететься на большое расстояние.

По данным DW, сбитый дрон мог лететь из Украины. Об этом не сообщали, однако отмечали, что БПЛА попал в воздушное пространство Латвии из-за действий российского РЭБ. На фоне этого, издание считает, что речь идет именно об украинском беспилотнике.

Дроны уже не впервые залетают в страны Балтии

Инцидент произошел во время массированной атаки беспилотников на российские объекты в Ленинградской области.

Беспилотники уже неоднократно нарушали воздушное пространство стран Балтии во время атак на территорию России. В частности, в мае беспилотник, залетевший со стороны России, повредил резервуары на нефтебазе в Резекне – примерно в 40 километрах от границы.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия может намеренно использовать средства радиоэлектронной борьбы для изменения направления полета украинских беспилотников в сторону стран Балтии.

По его словам, такие инциденты Москва может использовать для информационных провокаций.

Латвия усиливает защиту от дронов

На фоне растущей угрозы со стороны беспилотников Латвия также планирует усиливать собственную систему противовоздушной обороны. Страна рассматривает возможность приобретения легких штурмовиков A-29 Super Tucano бразильского производства для борьбы с беспилотниками.

Правительство Латвии уже выделило более 1 млрд евро на укрепление противовоздушной обороны. Одним из элементов этой системы могут стать самолеты, способные перехватывать дроны.

Кроме того, в НАТО согласились усовершенствовать многолетнюю миссию по воздушному патрулированию в Прибалтике до уровня противовоздушной обороны. Пилоты получат более широкие возможности, в том числе для уничтожения "объектов, представляющих угрозу".

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