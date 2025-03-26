Глава Кремля играет на деловой хватке президента США.

В ходе переговоров о прекращении огня между РФ и Украиной президент США Дональд Трамп и Владимир Путин рисовали перспективы светлого и прибыльного будущего. Стороны уже обсуждали "огромные экономические сделки".

Издание Business Insider пишет, что перспектива снятия американских санкций с России, что позволит странам снова сотрудничать, удовлетворит Трампа. В свою очередь аналитики предупреждают, что до этих сделок еще очень далеко.

"Путин с удовольствием обсуждает деловые возможности с Трампом, потому что знает, что это рычаги, на которые можно нажать, чтобы отвлечь администрацию от непосредственных целей России в Украине", - рассказал Джон Лаф, младший научный лондонского аналитического центра Chatham House.

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За последние годы Путин переориентировал российскую экономику - 8% ВВП и 40% госрасходов связаны с вооруженными силами. Но в экономике, которая в значительной степени поддерживается оборонным бюджетом Кремля, появляются трещины - инфляция и нехватка рабочей силы становятся все проблематичнее.

Это означает, что Путин может увидеть преимущества в возможности заключения экономических сделок с Трампом, которые позволят Москве получить доступ к мировой финансовой системе.

США на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии заявили, что согласны "помочь восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций". Этот шаг свидетельствует о готовности вывести РФ из изоляции.

Тем не менее политический аналитик Rand Europe Пол Кормари отметил, что Путину будет трудно снять экономику России с военных рельс.

"Потребуется значительный переходный период от экономики военного времени к экономике мирного времени, что будет непросто, если не будет никаких возможностей для роста, кроме оборонного оборудования", - указал аналитик.

Еще одним серьезным препятствием на пути к предлагаемой российско-американской экономической сделке является Китай. Пекин стал для Москвы жизненно важным рынком сбыта для попавшей под санкции российской нефти, источником потребительских товаров и технологий, а также дипломатической поддержки.

Путин и Си Цзиньпин также разделяют долгосрочную цель - обогнать США в глобальном могуществе. Любые шаги России по сближению с США вряд ли будут долгосрочными.

Снятие санкции с России - главные новости

Специалисты считают, что наиболее вероятным сценарием в ближайшей перспективе является ослабление вторичных санкций, которые направлены на компании в третьих странах, что позволит РФ обходить западные ограничения.

При этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что с России могут снять западные санкции, если это поможет остановить огонь в Украине и достичь правосудия.

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