Песков подтвердил, что к встрече Путина и Трампа ведется подготовка.

Переговоры между США и Россией относительно Украины и двусторонних отношений проходят хорошо. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Палу Зарубину, сообщают российские СМИ.

По его словам, встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится.

"Эта встреча состоится. Состоится в подходящее время. К ней нужно подготовиться", - сказал он.

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По словам Пескова, встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Санкт-Петербурге, является частью подготовки к предстоящей встрече российского диктатора с Трампом. Говоря о визите американского посланника в Россию, представитель Кремля добавил, что наблюдается "хорошая динамика" в российско-американских отношениях.

"На самом деле все движется очень хорошо. Реанимировать отношения с нуля очень сложно, это требует очень напряженных дипломатических и других усилий, и этот путь состоит из маленьких шагов по воспроизведению атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия", - сказал он.

Песков также подтвердил, что Россия и Америка контактируют по линии спецслужб и Министерств иностранных дел.

"Президенты выслушивают сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе на переговорах. Это все помогает, но, безусловно, ждать какие-то мгновенные результаты невозможно. Слишком сложные проблемы и слишком запущенными они были", - добавил он.

Спикер Кремля также подчеркнул, что России и США предстоит преодолеть много шагов, и, прежде всего, осознать, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним отношениям.

Визит Уиткоффа в Россию

Как писал УНИАН, 11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Их переговоры в Петербурге длились более четырех часов в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом "продуктивными".

В то же время, издание Reuters сообщило, что республиканцев беспокоит поведение Уиткоффа и сближение с Россией. Такую реакцию вызвали некоторые заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования полномасштабного вторжения в Украину.

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