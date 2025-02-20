Резолюцию поддержало свыше 50 стран.

США отказываются стать соавтором проекта резолюции ООН, посвященного трем годам вторжения Москвы в Украину, в котором поддерживается территориальная целостность Киева и осуждается российская агрессия

Об этом сообщили Reuters три дипломатических источника, что является потенциально резким изменением позиции самого могущественного западного союзника Украины.

Отмечается, что этот шаг, по-видимому, отражает растущий раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, чья команда провела переговоры с Россией без участия Киева.

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"Этот спор является серьезным политическим кризисом для Украины, которая использовала десятки миллиардов долларов военной помощи США, согласованной при предыдущей администрации США, чтобы пережить вторжение России, а также получила дипломатическую поддержку", - сказано в статье.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

"В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавтором таких резолюций в поддержку справедливого мира на Украине", - заявил в один из источников издания.

По словам одного из собеседников агентства, резолюцию поддержало свыше 50 стран. Какие именно это государства, он не уточнил.

Важно, что соединенные Штаты были соавтором почти всех резолюций ООН в поддержку Украины против России на протяжении всего самого крупного конфликта на европейской земле со времен Второй мировой войны. Неясно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции, и Вашингтон все еще может передумать.

Отмечается, что голосование в ООН, рассматриваемое как важный показатель глобальной поддержки Украины на фоне кажущегося сдвига администрации Трампа в сторону позиции России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но с меньшей вероятностью получит широкую поддержку в Генеральной Ассамблее. Второй дипломатический источник сказал:

"На данный момент ситуация такова, что они (США) не подпишут его".

Он добавил, что продолжаются попытки получить поддержку от других стран, включая Глобальный Юг.

Смена позиции США по войне в Украине

Ранее стало известно, что США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, которое посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам западных чиновников, из-за этого есть угроза срыва традиционной демонстрации единства. Они рассказали, что участие президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-саммите G7 тоже не согласовано.

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