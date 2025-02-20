Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний войны в Украине.

США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, которое посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили пять западных чиновников для издания Financial Times.

По их словам, из-за этого есть угроза срыва традиционной демонстрации единства. Чиновники говорят, что участие президента Украины Владимира Зеленского в онлайн-саммите G7 тоже не согласовано.

Отмечается, что такие разногласия возникли после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Украину в войне и назвал Зеленского "диктатором без выборов", а также предложил пригласить Россию обратно в G7.

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Западные чиновники говорят, что представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания войны.

"Мы твердо убеждены, что необходимо различать Россию и Украину. Это не одно и то же. Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над ней и надеемся на соглашение", - отметил для Financial Times чиновник, информированный по этому вопросу.

В то же время в посольстве США в Киеве не прокомментировали такую информацию.

По словам чиновников, настаивание администрации Трампа на смягчении формулировок показывает значительное смещение в политике США к описанию войны как "конфликта в Украине".

"В недавних заявлениях Государственного департамента США используются подобные формулировки, в частности, в заявлении по результатам встречи госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде дважды упоминается "конфликт в Украине". Это изменение знаменует собой отход от языка, который использовала администрация Байдена, часто употребляла такие фразы, как "российская агрессия", говоря о крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны", - напомнили в Financial Times.

Последние заявления Трампа по Украине

Ранее Дональд Трамп набросился на Зеленского и заявил, что президент Украины является "скромно успешным комиком и диктатором без выборов". Также Трамп затронул тему выборов в Украине, отметив, что Зеленский виноват в том, что они не происходят.

Кроме того, президент США обвинил Украину в срыве соглашения по полезным ископаемым. По его словам, Украина нарушила это соглашение два дня назад.

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