ООН должна вернуться к своей основополагающей цели - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования конфликтов, заявил он.

США призывают страны-члены ООН поддержать предложенную ими резолюцию к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Документ сформирован с учетом российских поправок, чтобы "наметить путь к миру".

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио 21 февраля, передает пресс-служба Госдепа. Чиновник назвал резолюцию "простой и исторической".

Рубио подчеркнул, что документ согласуется с мнением президента Дональда Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели - поддержанию международного мира и безопасности, в частности путем мирного урегулирования конфликтов.

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"Если ООН действительно предана своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возникающие проблемы, цель установления прочного мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь его прекратить и что мир возможен", - заявил Рубио.

Также в заявлении говорится, что настал момент, когда нужно "взять на себя обязательства" по прекращению войны и создать "реальный импульс для достижения мира".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН ранее со ссылкой на Reuters, США выдвигают альтернативную резолюцию ООН по Украине, противопоставляя ее европейскому проекту.

Резолюция, которую предлагают США, "призывает как можно быстрее прекратить конфликт и в дальнейшем призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

Россия предложила поправку к этому пункту, добавив формулировку: "призывает как можно быстрее прекратить конфликт, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к прочному миру между Украиной и Россией".

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