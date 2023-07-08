В РФ практически нет представителей гражданского общества, которые готовы защищать и бороться за свои права.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал о том, какие группы в России могут своими действиями подтолкнуть начало внутреннего конфликта.

Он отметил, что движущей силой для начала гражданской войны в РФ, могли бы стать представители общественного общества, которые готовы отстаивать свои права, но таких практически нет.

"Здесь хочется процитировать известного украинского политического психолога Олега Покальчука, который сказал, что для того, чтобы была гражданская война, нужны по крайней мере граждане. То есть, люди с собственной позицией гражданской, которые готовы защищать свои права, бороться за них. Но в современной России мы таких особо не наблюдаем", - пояснил Юсов.

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Однако в России есть группы лиц, которые готовы бороться за свои собственные интересы и могут подтолкнуть реальное начало внутреннего конфликта.

"Тем не менее, есть другие группы, которые готовы бороться, если не за свои права, то за свои интересы. Конечно, последние события связаны с Пригожиным и его ЧВК ("Вагнер" - УНИАН), конфликт в середине властных элит, который сейчас разворачивается. Мы можем говорить о противостоянии между спецслужбами и армией в РФ. Другие линии, когда башни Кремля между собой начинают более громко ссориться. Конечно, это указывает на то, что режим уже зашатался. Трещины уже идут и, я думаю, скоро дойдут до фундамента", - акцентировал Юсов.

Он добавил, что в России много нерешенных проблемных вопросов, которые будут только усугублять внутренний конфликт после его начала.

"Это и права порабощенных народов, которые будут за них бороться. И политические права, все же большое количество политзаключенных находится на территории РФ. И многие другие вопросы, которые в современном мире, в нормальной стране возникать, в принципе, не должны. А это значит, если они существуют, то они будут решены. И Путин, нападением на Украину, сам максимально приблизил конец загнивающей Российской империи",– подчеркнул Юсов.

Ситуация с бунтом Пригожина - детали

3 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя последствия мятежа Евгения Пригожина, отмечал, что в России "история с Пригожиным, как и с ЧВК "Вагнер" в целом – не закрыта" и отмечал, что в ближайшее время ожидается продолжение кадровых изменений внутри самой России – как военных, так и политических.

6 июля начальник ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия созрела к гражданской войне. В частности об этом он рассказал в интервью The Times, информация о котором размещена на официальной странице ведомства. По его словам, российское общество разорвано на две части и ситуация в РФ указывает на то, о чем "нужно маленькое внутреннее "дело", и внутренний конфликт усилится". По мнению главы украинской разведки, неупорядоченность в России, а также отстранение Путина от власти, могут быть полезным для Украины. Ведь русское население поддерживает войну с Украиной только сидя на диване перед телевизором, а получив повестку, сразу ищут повода избежать мобилизации, потому что "самим идти на войну для них не вариант".