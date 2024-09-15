Как отмечается, украинцы должны сами решать.

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что Украина имеет твердое юридическое и военное право на удары по целям на территории РФ.

Как пишет The Associated Press, эта политика отражает убеждения ряда союзников США, даже если Белый дом продолжает блокировать новые возможности для ВСУ.

"Каждая нация, на которую напали, имеет право защищаться. И это право не ограничивается границей вашей собственной страны", - считает адмирал.

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Бауэр признал, что страны имеют суверенное право ограничивать оружие, которое они предоставляют. Генерал-лейтенант Карел Ржехка, начальник Генерального штаба вооруженных сил Чехии, который стоял рядом с ним, дал понять, что его страна не накладывает на Киев таких ограничений на оружие.

"Мы считаем, что украинцы должны сами решать, как это использовать", - сказал генерал.

Предоставление дополнительной поддержки и обучения для Украины было ключевой темой встречи глав НАТО, но в субботу не было понятно, обсуждались ли дебаты об ограничениях США на удары дальнобойным оружием.

В издании отметили, что многие европейские страны решительно поддерживали Украину частично из-за волнения, что станут следующей жертвой России.

На открытии встречи президент Чехии Петр Павел широко призвал военных руководителей, собравшихся в зале, быть "смелыми и открытыми в формулировании своих оценок и рекомендаций". По его словам, союзники должны "предпринять правильные шаги и принять правильные решения, чтобы защитить наши страны и наш образ жизни".

Военные руководители регулярно разрабатывают планы и рекомендации, которые затем направляются гражданским министрам обороны НАТО для обсуждения, а затем - лидерам стран альянса.

Война в Украине - ограничения на использование дальнобойного оружия

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американские ATACMS.

The Guardian писало, что США и Великобритания разрешили удары по России, но это не объявляется.

BILD утверждает, что в стратегии победы в войне от Зеленского есть требование разрешить развертывание западного дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ и готовность Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, таким образом это будет "временное замораживание ситуации".

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